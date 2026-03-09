मोलोसिया के पास अपना रेल नेटवर्क, नेवी और बैंक भी

मोलोसिया के राष्ट्रपति केविन बोश का सपना था कि उनका देश भी एक स्वतंत्र देश के रूप में जाना जाए. उन्होंने अपने देश का राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रगान और अपने खुद के कानून भी बनाए. मोलोसिया इन्ही के आधार पर चल रहा है और यहां सब कुछ व्यवस्थित है. मोलोसिया गणराज्य की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक इस देश के पास अपनी नेवी, नौसेना अकैडमी, रेल रोड, पोस्टल सर्विस, बैंक, मूवी थिएटर, रेडियो स्टेशन जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं. यहां तक कि इस देश का अपना टाइम जोन भी है.(तस्वीर: फेसबुक)