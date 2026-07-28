बंद डिब्बे को खोलने से बदली किस्मत

ब्रिटेन के शेफील्ड में रहने वाले एक परिवार को अपने ही घर के तहखाने में ऐसा कुछ मिला, जिसने सबको हैरान कर दिया. दरअसल घर की सीढ़ियों के नीचे ईंटों से बंद एक जगह थी. मगर उसके पीछे क्या छिपा है, ये किसी को नहीं पता था. जब परिवार ने उस हिस्से को खोला तो अंदर एक पुराना जंग लगा डिब्बा मिला. शुरुआत में लगा कि इसमें कोई बेकार सामान होगा. मगर जब बंद डिब्बे को खोला गया तब पूरी कहानी ही बदल गई. रिपोर्ट के मुताबिक पूरा मामला साल 2020 का है, जब कोरोना महामारी के दौरान लुइसा और उनके पति डैन अपने पुराने घर की सफाई और मरम्मत कर रहे थे.