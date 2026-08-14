15 अगस्त पर बनाएं रंगोली की ये यूनिक डिजाइन्स (AI PHOTO)
15 अगस्त को पूरा देश आजादी का जश्न मनाता है. स्कूल, कॉलेज, ऑफिस और घरों में खास सजावट की जाती है और कई जगह रंगोली का कॉम्पिटिशन भी होता हैं. अगर आप भी इस स्वतंत्रता दिवस पर रंगोली बनाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन डिजाइन को लेकर कंफ्यूज हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप तिरंगे के रंगों से बनी रंगोली, अशोक चक्र वाली डिजाइन, भारत का नक्शा या फिर फूलों और दीयों से सजी खूबसूरत रंगोली ट्राई कर सकते हैं. ये डिजाइन न सिर्फ देखने में अट्रैक्टिव लगेंगी, बल्कि आपके देशभक्ति के जज्बे को भी खूबसूरती से जाहिर करेंगी.