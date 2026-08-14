अशोक चक्र वाली रंगोली (AI PHOTO)

अशोक चक्र को रंगोली बनाना चाहते हैं, तो एक बड़े गोल घेरे के बीच नीले रंग से 24 तीलियों वाला अशोक चक्र बनाया जा सकता है. इसके आसपास तिरंगे के तीनों रंगों से पैटर्न तैयार करें. चाहें तो रंगों के साथ गेंदे जैसे ताजे फूलों का इस्तेमाल करके इसे और खूबसूरत बनाया जा सकता है.इसे बनाने के लिए सबसे पहले फर्श पर एक बड़ा गोल घेरा बनाएं. उसके बीच में छोटा सा सर्कल बनाकर नीले रंग से अशोक चक्र की 24 तीलियां तैयार करें. इसके बाद चक्र के चारों ओर केसरिया, सफेद और हरे रंग की बॉर्डर बनाएं. किनारों पर फूल या छोटे-छोटे डिजाइन जोड़कर रंगोली को फाइनल टच दें.