तेल की सफाई का नया तरीका क्या है?

इन समस्याओं से निपटने के लिए, वैज्ञानिकों ने विशाल आग के बवंडर (fire tornadoes) पैदा करने का सुझाव किया है. इसमें आग के इन बवंडरों की लपटें बाहर की ओर फैलने के बजाय ऊपर की ओर उठती हैं. आग का बवंडर आग को और तेज और असरदार बनाता है. यह आग तेल के रिसाव को समुद्र की तलछट में रिसने या समुद्री आवासों को अपनी चपेट में लेने से पहले ही भाप बनाकर उड़ा सकती है. आग के बवंडर ज़्यादा साफ और पूरी तरह से जलते हैं. इनकी लौ की ऊंचाई लगभग दोगुनी होती है और ये कच्चे तेल की परत में गर्मी को बेहतर ढंग से फैला सकते हैं.