तेल में आग लगाने के नुकसान
साइंस अलर्ट में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, मौके पर ही आग लगाने से तेल के फैलाव को धीमा करने और कच्चे तेल को साफ करने में मदद मिल सकती है. लेकिन इसके कुछ नुकसान हैं, जैसे घना काला धुआं, जहरीली कालिख और बिना जले हुए पदार्थ का चिपचिपा कचरा. लेकिन, आग का बवंडर इस समस्या को कम करता है. आग के बवंडर में जलने की दर को 40 प्रतिशत तक बढ़ाने, कालिख (soot) के उत्सर्जन को 40 प्रतिशत तक कम करने और 95 प्रतिशत तक ईंधन की खपत करने की क्षमता होती है. यह रिसर्च फ्यूल (Fuel) में प्रकाशित हुई है. (photo credit, AI)