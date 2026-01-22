आप कब बनते हैं क्रेडिट कार्ड डिफॉल्टर?
अगर आप 6 महीने तक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो बैंक आपका कार्ड इनएक्टिव कर देता है. कई मामलों में इसे पर्मानेंटली बंद कर दिया जाता है.इसका सीधा असर आपकी क्रेडिबिलिटी पर पड़ती है. आपका क्रेडिट स्कोर कम हो जाता है और क्रेडिट लिमिट भी घट जाती है. लेकिन, अगर आप क्रेडिट कार का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लंबे समय से बिल का पेमेंट नहीं किया है, तब आप डिफॉल्टर माने जाते हैं. इसका आपके क्रेडिट स्कोर पर और भी बुरा असर पड़ता है. आपको बैंक नोटिस भेजता है.बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है. फिर आप नया अकाउंट नहीं खोलवा सकते. आपको लोन भी नहीं दिया जाएगा.