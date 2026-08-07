क्या हर पेमेंट बिना PIN के हो जाती है?

ऐसा जरूरी नहीं है. छोटे अमाउंट की कई पेमेंट बिना PIN के हो सकती हैं, लेकिन तय सीमा से ज्यादा राशि होने पर मशीन PIN मांग सकती है. यह नियम बैंक और कार्ड नेटवर्क के अनुसार अलग हो सकता है. इसलिए बड़ी रकम का भुगतान करते समय PIN डालने के लिए तैयार रहें. इससे सुरक्षा भी बनी रहती है. क्रेडिट या डेबिट कार्ड पर बना Wi-Fi जैसा निशान एक छोटा सा सिंबल जरूर है, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है. यह बताता है कि आपका कार्ड Tap and Pay सुविधा के साथ आता है. अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो पेमेंट पहले से ज्यादा आसान, तेज और सुविधाजनक हो जाती है. अगली बार कार्ड देखें तो इस निशान को जरूर पहचानें.