कैसे काम करती है क्राउडफंडिंग?

क्राउडफंडिंग के लिए इससे जुड़े साइट पर आपकी एक प्रोफाइल बनाई जाती है. इसमें क्राउडफंडिंग का मकसद और फंडिंग लेने वाले के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है. प्लेटफॉर्म की तरफ से मदद मांगने वाले की सच्चाई और जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाती है. फिर क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म और मदद मांगने वाला साथ मिलकर कैंपेन शुरू करते हैं. बैंक डिटेल या कैप्चा भी शेयर किया जाता है. आपकी प्रोफाइल को प्रमोट और शेयर करने की जिम्मेदारी भी उसी साइट की होती है. आपके लिए क्राउंडफंडिंग करने वाली साइट इसके बदले में फंड का कुछ हिस्सा लेती है. बाकी अमाउंट जिसके लिए क्राउडफंडिंग की गई है, उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है. कुछ क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म एक निश्चित फीस लेकर अपनी सुविधा मुहैया कराते हैं.