क्राउडफंडिंग के किन मामलों पर बनेगा टैक्स?
अगर आपने मेडिकल खर्च या इलाज के लिए किसी अलग बैंक अकाउंट में क्राउडफंडिग से पैसे लिए हैं. इसका इस्तेमाल आपने अस्पताल और दवाओं में खर्च किया है. इस खर्च का आपने प्रूफ दे दिया, तो टैक्स नहीं देना होगा. लेकिन अगर पूरे पैसों का प्रूफ नहीं दे पाए, तो टैक्स बनता है.Income Tax Appellate Tribunal यानी ITAT के मुताबिक, ऐसे मामले इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 56(2)(x) के तहत टैक्सेबल हैं.इसी तरह अगर आप बिजनेस के लिए क्राउडफंडिंग से पैसे जुटाते हैं, तो इसपर टैक्स बनेगा. लेकिन, अगर बिजनेस के लिए हुई क्राउडफंडिंग उधार के तौर पर हुई है, तो कुछ छूट मिल सकती है.