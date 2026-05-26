बार-बार क्यों बढ़ रहे पेट्रोल के दाम

मिडिल ईस्ट में अमेरिका-इजरायल और ईरान की जंग से दुनियाभर के बाजारों में पिछले कई दिनों से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखी जा रही थी. ईरान की ओर से होर्मुज स्ट्रेट को बंद रखने और अमेरिकी नेवी की नाकाबंदी ने कई देशों में फ्यूल क्राइसिस को बढ़ा दिया. भारत पर भी इसका असर पड़ा है. नतीजे के तौर पर बीते 11 दिनों में 4 बार पेट्रोलियम प्रोडक्ट खासतौर पर पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं. दिल्ली में अभी 1 लीटर पेट्रोल 102 रुपये में बिक रहा है. डीजल 97 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है. दूसरी ओर, मंगलवार को तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई है. इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड करीब 5% टूटकर 98 डॉलर प्रति बैरल के आसपास आ गया, जबकि अमेरिकी WTI क्रूड भी लगभग 5% गिरकर 91 डॉलर प्रति बैरल के पास पहुंच गया.