कच्चे तेल में किसका कितना मार्जिन?
भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत काम करने वाला पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (PPAC) पेट्रोल-डीजल की खपत, कच्चे तेल के इंपोर्ट, रिफाइनरी डेटा, LPG, ATF वगैरह के आंकड़े जारी करता है. PPAC के 25 मई 2026 के डेटा के मुताबिक, भारत में कच्चा तेल 55.18 रुपये प्रति लीटर में आ जाता है. इसपर 3.82 पैसे तेल कंपनियों जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का मार्जिन जोड़ा जाता है. यानी ये मार्जिन तेल कंपनियों की रिफाइनरी और पाइपलाइन बिछाने का खर्चा हर लीटर में 3.82 रुपये पड़ता है.