क्या पेट्रोल और डीजल तुरंत सस्ते हो जाएंगे?
कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का मतलब यह नहीं है कि अगले ही दिन पेट्रोल और डीजल सस्ते हो जाएंगे. भारत में ईंधन की खुदरा कीमतें कई कारकों पर निर्भर करती हैं. इनमें अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत, डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति, रिफाइनिंग लागत, परिवहन खर्च और केंद्र व राज्य सरकारों के कर शामिल हैं. तेल विपणन कंपनियां भी अपने व्यावसायिक फैसलों के आधार पर कीमत तय करती हैं. इसलिए अगर वैश्विक बाजार में कच्चा तेल लगातार सस्ता बना रहता है, तभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत मिलने की संभावना बढ़ती है.