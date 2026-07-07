सऊदी अरब ने क्यों घटाए कच्चे तेल के दाम?

सऊदी अरब ने अगस्त की आपूर्ति के लिए अपने प्रमुख अरब लाइट कच्चे तेल की आधिकारिक बिक्री कीमत में बड़ी कटौती की है. इसे पिछले कई दशकों की सबसे बड़ी मासिक कटौती माना जा रहा है. इसका मकसद केवल कीमत कम करना नहीं, बल्कि एशियाई बाजार में अपनी हिस्सेदारी मजबूत बनाए रखना भी है. पिछले कुछ सालों में रूस ने रियायती दरों पर तेल बेचकर भारत और चीन जैसे बड़े खरीदारों के बीच मजबूत पकड़ बना ली है. ऐसे में सऊदी अरब प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए कीमतें घटाकर एशियाई रिफाइनरियों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है. इस फैसले का असर वैश्विक तेल बाजार पर भी देखने को मिल सकता है.