युद्ध और तनाव ने बढ़ा दी थीं कीमतें
जब पश्चिम एशिया में संघर्ष और सैन्य गतिविधियां बढ़ी थीं, तब वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति को लेकर चिंता पैदा हो गई थी. निवेशकों को आशंका थी कि तेल उत्पादक क्षेत्रों में किसी भी तरह की बाधा वैश्विक सप्लाई को प्रभावित कर सकती है. इसी डर के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई और कई देशों में ईंधन महंगा हो गया. परिवहन लागत बढ़ने से महंगाई पर भी असर पड़ा. हालांकि, अब हालात पहले की तुलना में शांत नजर आ रहे हैं, जिससे बाजार में स्थिरता लौटने लगी है और तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की जा रही है.