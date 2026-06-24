आम लोगों को राहत कब मिलेगी?

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आम लोगों के लिए अच्छी खबर मानी जा रही है, लेकिन इसका फायदा सीधे तौर पर मिलने में कुछ समय लग सकता है. अगर वैश्विक बाजार में तेल लगातार सस्ता बना रहता है, तो सरकार और तेल कंपनियां कीमतों की समीक्षा कर सकती हैं. इससे पेट्रोल-डीजल की दरों में कमी आने की संभावना बढ़ सकती है. इसके अलावा सस्ता ईंधन परिवहन लागत कम कर सकता है, जिससे अन्य वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर भी सकारात्मक असर पड़ सकता है. इसलिए लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में महंगाई के मोर्चे पर कुछ राहत देखने को मिल सकती है.