क्या केवल युद्ध ही तय करता है तेल का भाव?
कच्चे तेल की कीमतें केवल युद्ध या सैन्य तनाव से तय नहीं होतीं. वैश्विक मांग, उत्पादन, ओपेक+ देशों के फैसले, अमेरिकी तेल भंडार, डॉलर की मजबूती और आर्थिक गतिविधियां भी कीमतों पर असर डालती हैं. हालांकि, जब किसी बड़े तेल उत्पादक क्षेत्र में युद्ध या तनाव पैदा होता है तो बाजार तुरंत प्रतिक्रिया देता है, क्योंकि निवेशकों को आपूर्ति बाधित होने का डर रहता है. इस बार भी अमेरिका-ईरान तनाव ने कीमतों को ऊपर पहुंचाया था, जबकि ट्रंप के बयान के बाद बाजार ने राहत की सांस ली. इसलिए तेल बाजार में भू-राजनीतिक घटनाओं के साथ आर्थिक संकेतकों की भी समान रूप से अहम भूमिका होती है.