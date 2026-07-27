होर्मुज का तेल बाजार से क्या संबंध है?

होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री तेल मार्गों में गिना जाता है. श्विक स्तर पर बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और एलएनजी इसी रास्ते से विभिन्न देशों तक पहुंचता है। भारत, चीन, जापान और कई यूरोपीय देश भी इस मार्ग से आने वाले तेल पर काफी हद तक निर्भर हैं. अगर इस समुद्री मार्ग में किसी तरह की रुकावट आती है तो वैश्विक आपूर्ति प्रभावित हो सकती है और तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं. हाल के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़े तनाव के कारण इस मार्ग की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई थी. अब तनाव कम होने की उम्मीद के साथ यह संभावना भी बढ़ी है कि जहाजों की आवाजाही धीरे-धीरे सामान्य हो सकती है, जिससे वैश्विक बाजार को राहत मिल सकती है.