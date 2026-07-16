कच्चे तेल में फिर लगी आग?

मिडिल ईस्ट में अमेरिका-इजरायल और ईरान की जंग से दुनियाभर के बाजारों में पिछले कई दिनों से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखी जा रही है. ईरान की ओर से होर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद रखने और अमेरिकी नेवी की नाकाबंदी ने कई देशों में फ्यूल क्राइसिस को बढ़ा दिया है. ब्रेंट क्रूड फिर से 87-88 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है. अगर हालात नहीं सुधरे तो आने वाले दिनों में कीमतें 95 डॉलर प्रति बैरल या उससे भी ऊपर जा सकती हैं. इसका सीधा असर भारत जैसे तेल आयात करने वाले देशों की अर्थव्यवस्था, महंगाई, रुपये और शेयर बाजार पर पड़ सकता है. आइए जानते हैं 1 लीटर पेट्रोल पर सरकार कितना टैक्स कमाती है? कंपनियों के जेब में कितना जाता है?