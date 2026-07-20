यूक्रेन में भारत के जहाज पर हमला

समंदर में भारत के जहाजों पर एक के बाद एक अटैक हो रहा है. पहले ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में भारत के जहाज को निशाना बनाया. अब यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट से रवाना हुए भारत के कार्गो जहाज ‘MV गोल्डन लियो’ पर अटैक हुआ है. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘MV गोल्डन लियो’ पर रविवार (19 जुलाई 2026) को रूस का क्रूज मिसाइल आकर गिरा है. इस हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है. एक भारतीय गंभीर रूप से घायल है. रूस भारत का करीबी दोस्त है. ऐसे में जहाज पर हमले की मोदी सरकार ने निंदा की है.