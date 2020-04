1 / 20

Dabboo Ratnani Photoshoot 25 years of Dabboo Ratnani बॉलीवुड और फैशन के मशहूर फोटोग्राफर डब्बू रतनानी किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. बीते 25 में उन्होंने बी टाउन के लगभग सभी हस्तियों का फोटोशूट किया है. साल 2000 में अपना पहला कैलेंडर रिलीज करने वाले डब्बू की मशहूरियत दुनिया भर में है. बड़े बड़े सितारे अब उनके फोटोशूट का इंतज़ार करते हैं. कुछ दिन पहले इस बाकमाल फोटोग्राफर ने अपने 25 साल के सफर के पूरे होने पर एक्टर्स की फोटोशूट की और उसे सोशल मीडिया पर रिलीज किया. इस फेहरिश्त में Shahrukh Khan, Salman Khan से लेकर Anushka Sharma जैसे कलाकार शामिल हैं. डब्बू ने अपने अब तक के करियर में कई बड़े मैगज़ीन का कवर शूट भी किया है जिसमें Cosmopolitan, Filmfare, Hi Blitz, Ok India, Elle India, Verve, Femina, The Man, और Better Homes and Gardens जैसे नाम शामिल हैं. यहां देखिए डब्बू रत्नानी के 25 साल के सफर पूरे होने पर की गई फोटोशूट की तस्वीरें. सभी फोटो इंस्टाग्राम से ली गई हैं.