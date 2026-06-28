चालाकी या हेरफेर करना प्रमुख व्यवहार

मनोविज्ञान में 'Dark Triad' तीन पर्सनैलिटी ट्रेट का ग्रुप माना जाता है. पहला है Narcissism, जिसमें व्यक्ति खुद को दूसरों से बेहतर और ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है. दूसरा है Machiavellianism, जिसमें अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए दूसरों को प्रभावित करना, चालाकी या हेरफेर करना प्रमुख व्यवहार माना जाता है. तीसरा है Psychopathy, जिसमें सहानुभूति की कमी, जोखिम लेने की प्रवृत्ति और कई बार पछतावे का अभाव जैसे गुण देखे जा सकते हैं. ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि ये व्यक्तित्व-गुण हैं, न कि अपने आप में किसी अपराध का प्रमाण.