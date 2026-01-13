कौन-कौन सा डेटा इकट्ठा करता है?

हमारे स्मार्टफोन और दूसरे डिजिटल डिवाइस जैसे स्मार्टवॉच, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी वगैरह कई तरह का डेटा इकट्ठा करते हैं. GPS, Wi Fi और IP एड्रेस के जरिए आपकी लोकेशन ट्रैक की जाती है. आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री से आपका सर्च पैटर्न देखा जाता है. आप इंटरनेट पर कब कौन सी चीज सर्च करते हैं, ये भी रिकॉर्ड हो जाता है. आपने पिछले महीने या पिछले साल आज के दिन क्या खरीदा था, इसका डेटा भी सेव हो जाता है.आप अपना मोबाइल फोन किस टाइम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, किस ऐप पर ज्यादा वक्त बीताते हैं, ये भी रिकॉर्ड होता है.आपने अगर कोई ऐप इंस्टॉल किया, तो वो आपसे माइक्रोफोन और लोकेशन का एक्सेस मांगते हैं. अगर आपने दे दिया, तो बस ये हर वक्त आपकी बातें सुनते हैं.