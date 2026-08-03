दतिया की राजनीति का जाना-पहचाना चेहरा

घनश्याम सिंह मध्य प्रदेश की राजनीति का ऐसा नाम हैं, जिन्हें दतिया और आसपास के इलाकों में लंबे समय से सक्रिय नेता के रूप में जाना जाता है. वो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं और कई सालों से क्षेत्र की राजनीति में अपनी मौजूदगी बनाए हुए हैं. इस बार दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया है. उनकी पहचान केवल एक राजनेता के रूप में ही नहीं, बल्कि ऐसे नेता के रूप में भी है जो लोगों के बीच लगातार संपर्क बनाए रखते हैं। चुनावी सभाओं में उनकी भाषण शैली और स्थानीय मुद्दों पर पकड़ उन्हें अलग पहचान देती है. यही वजह है कि कांग्रेस ने इस महत्वपूर्ण चुनाव में उन्हें अपना चेहरा बनाया. उनके समर्थकों का मानना है कि क्षेत्र में उनके अनुभव और पुराने जनसंपर्क का फायदा पार्टी को मिल सकता है.