नतीजे तय करेंगे अगली राजनीतिक दिशा
दतिया उपचुनाव का अंतिम परिणाम सिर्फ एक सीट का फैसला नहीं होगा, बल्कि ये दोनों प्रमुख दलों के लिए राजनीतिक संदेश भी देगा. अगर घनश्याम सिंह अपनी बढ़त बनाए रखते हैं, तो कांग्रेस इसे अपने संगठन की मजबूती के रूप में पेश करेगी. वहीं, बीजेपी भी अंतिम परिणाम तक पूरी ताकत लगाए हुए है. इस चुनाव के नतीजे से यह भी पता चलेगा कि अनुभव, स्थानीय पकड़ और पुराने राजनीतिक समीकरण आज भी कितने असरदार हैं. इसलिए पूरे प्रदेश की नजर मतगणना और अंतिम परिणाम पर टिकी हुई है. आने वाले दिनों में यही चुनाव मध्य प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा का कारण बन सकता है.