किस कैटेगरी के लिए है DDA की ये स्कीम?
DDA के सर्कुलर के मुताबिक, ये स्कीम सिर्फ गोल्फ व्यू कोंडोस में HIG, सुपर HIG और पेंटहाउस के कानूनी मालिकों के लिए है. वे मालिक जिनके पास गोल्फ व्यू कोंडोस में पहले से कोई EWS/CSP यूनिट नहीं है, सिर्फ वही लोग इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं. इस स्कीम के प्राइमरी अलॉटी और उनके कानूनी उत्तराधिकारी और रजिस्टर्ड कन्वेयंस डीड के जरिए उसी पॉकेट में फ्लैट खरीदने वाले लोग इसमें शामिल हो सकते हैं. भले ही आपके पास कितने ही फ्लैट हों. आप चाहें तो कई फ्लैट्स पर बोली लगा सकते हैं, लेकिन पहली सफल बोली वाला ही फ्लैट अलॉट किया जाएगा.