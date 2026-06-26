दिल्ली के पॉश इलाके में DDA की नई हाउसिंग स्कीम

अगर आप दिल्ली में अपना घर लेने का सपना देख रहे हैं, तो अब आपके पास सुनहरा मौका है. दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी DDA ने द्वारका कम्युनिटी सर्विस पर्सनल हाउसिंग स्कीम 2026 के दूसरे फेज (ई-ऑक्शन राउंड II) का आगाज करने जा रही है. इसके तहत द्वारका सेक्टर 19B स्थित गोल्फ व्यू कोंडोस के टावर M में कुल 39 EWS फ्लैट्स की ई-नीलामी की जाएगी. इन फ्लैट्स की बेस प्राइस महज 31.28 लाख रुपये है. द्वारका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से महज 23 मिनट की दूरी पर है.इन फ्लैट्स के लिए ई-रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 15 जुलाई 2026 से शुरू होगा. इसी दिन से आप EMD की रकम भी जमा कर सकेंगे.