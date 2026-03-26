कर्मयोगी आवास योजना

कर्मयोगी आवास योजना में फ्लैट बुक कराने के लिए केवल वर्तमान में कार्यरत और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी ही पात्र होंगे. केंद्र और राज्य सरकार के विभागों के अलावा, सरकारी बैंकों, PSUs, विश्वविद्यालयों और विभिन्न स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारी और स्टाफ इसके लिए पात्र होंगे. इस स्कीम में कुल 936 फ्लैट्स हैं, जिनमें से 1 BHK की संख्या 256, 2 BHK की संख्या 448 और 3 BHK की संख्या 232 है. इनकी कीमतों की बात करें तो 1 BHK की कीमत 33.51 लाख, 2 BHK की कीमत 75.60 लाख और 3 BHK की कीमत 1.068 करोड़ है.