नरेला में कैसी कनेक्टिविटी?

नरेला बीते कुछ समय से एक सब-सिटी नहीं, बल्कि एजुकेशन, स्पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा हब बनता जा रहा है. DDA ने इस लोकेशन में बीती तिमाही में1,020 करोड़ के 1,284 फ्लैट्स बेचे. नरेला में फ्लैट की लोकेशन प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन से महज 1.2 किमी दूर है. यहां 1.9 किमी दूर RRTS स्टेशन भी प्रस्तावित है. फ्लैट UER-I से 500 मीटर, जीटी करनाल रोड से 1.1 किमी और UER-II से 6.15 किमी की दूरी पर हैं. नरेला में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अपकमिंग एजुकेशन हब और इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स स्टेडियम भी है. ये पूरा कॉम्प्लेक्स मामूरपुर जंगल के सामने है. ऐसे में ग्रीन एनवायरमेंट मिल जाता है.