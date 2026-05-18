Deceased Pilot Was Gripping Steering Column Tightly Revelation One Year After The Air India Plane Crash 8418189
Air India Crash: 'मृत पायलट विमान के स्टीयरिंग कॉलम को कसकर पकड़े हुए थे', एयर इंडिया विमान हादसे के एक साल बाद बड़ा खुलासा
Air India Plane Crash: लंदन जाने वाली एयर इंडिया की यह फ्लाइट एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर थी. यह उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड के भीतर अहमदाबाद में BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की इमारत से टकरा गई. इस हादसे में 260 लोगों की जान चली गई, जिनमें विमान में सवार 241 यात्री और क्रू सदस्य, और ज़मीन पर मौजूद 19 लोग शामिल थे. चमत्कारिक रूप से केवल एक यात्री ही जीवित बचा.