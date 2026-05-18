मुर्दाघर का दृश्य

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, मरने वालों में रोमिन वोहरा की बुआ यास्मीन, उनके भाई परवेज और उनकी तीन साल की भतीजी शामिल थीं. रोमिन ने बताया कि उसे उस मुर्दाघर में जाने की इजाजत मिल गई थी जहां एयर इंडिया की AI-171 फ़्लाइट के भयानक क्रैश के पीड़ितों के शव रखे थे. उसने बताया कि उसने वहां ऐसे दृश्य देखे जिन्हें वह कभी भुला नहीं पाएगा. उसने देखा कि विमान के कैप्टन सुमीत सभरवाल का शव बैठी हुई स्थिति में आया था. वह स्टीयरिंग कॉलम को कसकर पकड़े हुए था. उसकी पीठ जल गई थी, लेकिन उसके शरीर का अगला हिस्सा बिल्कुल सही-सलामत था.