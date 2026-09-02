कोशिश करें कि पूजा का सामान व्यवस्थित तरीके से रखा हो (AI PHOTO)

जन्माष्टमी की पूजा में लड्डू गोपाल के वस्त्रों से लेकर उनके श्रृंगार और पूजा की सजावट तक, हर चीज का खास ध्यान रखा जाता है. पूजा की थाली भी इस दिन का एक अहम हिस्सा होती है. अक्सर लोग इसके लिए बाजार से सजी-सजाई थाली खरीदकर ले आते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इस बार घर पर ही अपनी पूजा की थाली को बेहद खूबसूरत तरीके से सजा सकते हैं. घर पर अपने हाथों से सजाई गई पूजा की थाली की खूबसूरती ही अलग होती है. इसमें आपकी मेहनत के साथ-साथ भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा और प्रेम भी नजर आता है. इसके लिए आपको बहुत ज्यादा सामान या पैसे खर्च करने की जरूरत भी नहीं है. घर में मौजूद छोटी-छोटी सजावटी चीजों की मदद से आप थाली को आकर्षक लुक दे सकते हैं. अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि जन्माष्टमी की रात 12 बजे होने वाली पूजा के लिए थाली को कैसे सजाएं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आज हम आपको पूजा की थाली सजाने के कुछ आसान और खूबसूरत आइडिया बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आपकी थाली इतनी प्यारी लगेगी कि उसके सामने बाजार से खरीदी हुई थाली भी फीकी नजर आएगी.