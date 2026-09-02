इन चीजों का रखें ध्यान (AI PHOTO)
थाली सजाते समय सिर्फ डेकोरेशन पर ही ध्यान न दें, बल्कि पूजा की जरूरी चीजों को रखने की जगह भी बनाएं. थाली में एक छोटा दीया, रोली, कुमकुम, अक्षत, चंदन और फूल रखें. दीये के आसपास फूलों की पंखुड़ियां रख सकती हैं. कोशिश करें कि पूजा का सामान व्यवस्थित तरीके से रखा हो, ताकि रात 12 बजे पूजा के समय किसी चीज को ढूंढने में परेशानी न हो. भगवान श्रीकृष्ण से जुड़ी चीजों को थाली की सजावट में शामिल करने से इसका लुक और भी खास हो सकता है. थाली में एक छोटा मोर पंख और सजावटी बांसुरी रख सकती हैं. इसके साथ पीले या नीले रंग के फूलों का इस्तेमाल करें. यह कॉम्बिनेशन जन्माष्टमी की थीम के साथ बहुत खूबसूरत लगेगा. जन्माष्टमी की पूजा की थाली में घी का दीपक, चंदन-रोली, अक्षत, ताजे फूल, तुलसी दल मिला पंचामृत, माखन-मिश्री, धनिये की पंजीरी, बांसुरी, मोरपंख और गंगाजल रखना जरूरी माना जाता है.