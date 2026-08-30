सिल्क साड़ी से बनाएं खूबसूरत कुशन कवर (AI PHOTO)
अगर आपके पास कोई पुरानी सिल्क, बनारसी या हैवी वर्क वाली साड़ी है, तो उससे बहुत सुंदर कुशन कवर तैयार कर सकते हैं. लिविंग रूम को सजाने के लिए कुछ लोग बाजार से महंगे-महंगे कुशन कवर खरीदते हैं, लेकिन आप घर पर भी इन्हें तैयार कर सकते हैं. इसके लिए साड़ी के पल्लू या बॉर्डर वाले हिस्से का यूज़ करें, क्योंकि इन हिस्सों पर डिजाइन ज्यादा खूबसूरत होता है. कुशन के आकार के अनुसार कपड़ा काटकर सिलवा लें. सोफे पर ऐसे कुशन रखने से लिविंग रूम को ट्रेडिशनल और रिच लुक मिलेगा.