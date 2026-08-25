पूजा की थाली में क्या-क्या रखें? (AI PHOTO)

रक्षाबंधन का त्योहार 28 अगस्त 2026 (शुक्रवार) को है. इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है. जिसके लिए थाली सजाई जाती है, उसी थाली में राखी, मिठाई, दीपक, अक्षत और जरूरी सामान होता है. इस दिन थाली का भी अपना खास महत्व होता है. अगर आप इस बार बाजार से राखी के लिए थाली नहीं लेने की सोच रहे हैं, तो आप घर पर ही रक्षाबंधन के लिए थाली को डेकोर कर सकते हैं. इसके लिए आपको बहुत पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, घर में ही बस कुछ ही चीजों से आप शानदार राखी की थाली को सजा सकते हैं. जो देखने में बेहद खूबसूरत लगेगी और सब लोग इसकी तारीफ करेंगे. तो चलिए जान लीजिए, राखी की थाली को कैसे तैयार किया जाए.