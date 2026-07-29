इसरो की तस्वीरों में क्या दिखा?
इसरो के मौसम उपग्रह INSAT-3DR की ताजा तस्वीरों में सबसे घने बादल अब समुद्र के ऊपर नहीं बल्कि देश के अंदर दिखाई दे रहे हैं. सैटेलाइट तस्वीरों में सफेद और हल्के गुलाबी रंग वाले बादल सबसे ऊंचे और ज्यादा बारिश वाले बादलों को दिखाते हैं. ये बादल छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश के आसपास ज्यादा नजर आए. वहीं महाराष्ट्र के पास भी घने बादल दिखाई दिए, लेकिन यह किसी नए तूफान का संकेत नहीं है. विशेषज्ञों के अनुसार यह वही पुराना सिस्टम है, जो अरब सागर से नमी खींचकर पश्चिमी घाट से टकराने के कारण वहां बारिश करा रहा है.