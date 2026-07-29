अब कहां पहुंचा बारिश लाने वाला सिस्टम?

कुछ दिन पहले बंगाल की खाड़ी में बना गहरा निम्न दबाव अब समुद्र छोड़कर देश के अंदरूनी हिस्सों में पहुंच चुका है. मौसम विभाग के मुताबिक यह सिस्टम धीरे-धीरे पश्चिम-उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है और इसकी ताकत पहले की तुलना में कम होने लगी है. यही वजह है कि सबसे ज्यादा असर अब मध्य भारत के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है. यह सिस्टम अभी भी अपने साथ काफी नमी लेकर चल रहा है, इसलिए कई राज्यों में बारिश जारी है. हालांकि इसकी गति बहुत तेज नहीं है, लेकिन धीमी रफ्तार की वजह से जिन इलाकों से यह गुजरता है वहां लंबे समय तक बारिश होती रहती है. आने वाले दिनों में इसके और कमजोर होने की संभावना जताई गई है.