मौत: क्यों और कैसे

17 मई 2026 (रविवार रात) दीपिका की ससुराल की तीसरी मंजिल/छत से गिरने/कूदने की सूचना मिली. शादी को करीब 14-18 महीने हुए थे.परिवार का आरोप है दहेज की मांग पूरी न होने पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना (टॉर्चर) होती थी. दीपिका अक्सर रोते हुए फोन पर अपनी मां/परिवार को बताती थी. ndtv.com की रिपोर्ट के मुताबिक, घटना वाले दिन भी परिवार मध्यस्थता के लिए गया था. परिवार का दावा है कि यह आत्महत्या नहीं, बल्कि हत्या थी. उन्हें पीटा गया, चाकू/स्क्रूड्राइवर से पेट में वार किया गया, फिर छत से फेंका गया. पोस्टमॉर्टम में शरीर पर कई चोटें, स्प्लीन फटना, ब्रेन क्लॉट्स, नाक-कान से खून आदि पाए गए.