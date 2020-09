1 / 10

Deepika Padukones sizzling photoshoot in black bikini see sexy pics in hd drugs case viral video बॉलीवुड की बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इन दिनों ड्रग्स केस को लेकर सुर्खियों में हैं. सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच के दौरान ड्रग ऐंगल को खंगालती हुईं एनसीबी की टीम के हाथ दीपिका का एक चैट लग गया जिसमें किसी माल के बारे में जिक्र है. शनिवार को इस मामले में पूछताछ के लिए NCB ने दीपिका को अपने ऑफिस भी बुलाया. सवालों के दौर में दीपिका का तीन बार ब्रेकडाउन हुआ. रिपोर्ट के अनुसार वे पूछताछ के दौरान रो पड़ीं. इससे पहले उनके पति रणवीर सिंह ने भी जांच एजेंसी से रिक्वेस्ट की थी कि पूछताछ में वे भी अपनी पत्नी के साथ रहना चाहते हैं. क्योंकि दीपिका जल्द परेशान हो जाती हैं और घबरा जाती हैं. खैर.इस मामले में वे कितनी सही हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा लेकिन इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि दीपिका के अभिनय की दर्शक काफी सराहना करते हैं. दीपिका ने फिल्मफेयर मैग्जीन के लिए एक हॉट फोटोशूट करवाया था. जिसमें वो स्विमवेयर और बिकिनी में दिखाई दे रही है. फ‍िल्‍म पद्मावती पर व‍िवाद के बीच ये फोटोशूट किया गया था. ये तस्वीरें श्रीलंका में ली गई थीं. फटॉग्रफर एरिकोस एंड्रयू ने ये सेक्सी तस्वीरें क्लिक की थीं.