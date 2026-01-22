दिल्ली सरकार की नई योजना

हमारे देश में आज भी कई घरों में दो वक्त का खाना बनाने के लिए परिवार की महिला को लकड़ी या कोयले का चूल्हा जलाना पड़ता है. इस चूल्हे से निकलता धुआं महिला की सेहत के लिए खतरनाक होता है.महिलाओं की इस स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री ने’स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन’ के नारे के साथ 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी. अभी इस योजना का तीसरा फेज चल रहा है.इस योजना के तहत सरकार पात्र लोगों को मुफ्त में गैस सिलेंडर का कनेक्शन देती है. केंद्र सरकार की इसी तर्ज पर अब दिल्ली सरकार ने मुफ्त LPG सिलेंडर योजना शुरू की है.