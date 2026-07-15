2031 तक बनेंगे 28 मेट्रो स्टेशन
फिलहाल मानेसर और आसपास के क्षेत्रों के लोग आवाजाही के लिए मुख्य रूप से दिल्ली-जयपुर हाईवे पर निर्भर हैं, जिसके कारण यहां अक्सर भारी ट्रैफिक रहता है. ऐसे में सरकार साल 2031 तक इस रूट पर 28 मेट्रो स्टेशन बनाएगी. ये स्टेशन सेक्टर-56, सेक्टर-61, सेक्टर-62, निरवाणा कंट्री, सेक्टर-66 (वाटिका चौक), सेक्टर-69, सेक्टर-70, सेक्टर-75, खेड़की दौला, सेक्टर-36ए, ग्लोबल सिटी, सेक्टर-88, सेक्टर-84, सेक्टर-85-89 चौक, सेक्टर-86-90 चौक, सेक्टर-91, काकरोला विलेज, सेक्टर M-15, सेक्टर M-6/7, सेक्टर M-4, सेक्टर M-B, मानेसर, सेक्टर P-4, सेक्टर P-5, सेक्टर P-7 होगा. अंतिम स्टेशन पचगांव में बनेगा.