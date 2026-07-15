कहां बनेंगे 5 स्टेशन?

इस कॉरिडोर पर 5 मेट्रो स्टेशन बनेंगे. ये स्टेशन बिजवासन (दिल्ली) , कापसहेड़ा (दिल्ली), सेक्टर-22 (गुरुग्राम), इफको चौक (गुरुग्राम), राजीव जंक्शन (गुरुग्राम) में बनाए जाएंगे. इसके साथ ही बेहतर मेट्रो कनेक्टिविटी के लिए फेज-5 (B) के तहत 7 कॉरिडोर को बनाने की तैयारी है. कुल 97 किलोमीटर लंबे इन मेट्रो रूट्स पर 65 नए मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे. ये 7 कॉरिडोर ढांसा बस स्टैंड से नांगलोई, केंद्रीय सचिवालय से किशनगढ़, समयपुर बादली से नरेला, कीर्ति नगर से पालम, जोर बाग से मीठापुर, शास्त्री पार्क से मयूर विहार फेज-3 और केशवपुरम से रोहिणी सेक्टर-34 में बनाए जाएंगे.