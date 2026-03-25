बिजली नहीं! पानी बिल पर दिल्ली सरकार दे रही छूट

Delhi Water Bill Surcharge Waiver scheme: दिल्ली जल बोर्ड ने बकाया पानी बिलों पर लगने वाले लेट पेमेंट सरचार्ज (LPSC) को 15 अगस्त, 2026 तक के लिए 100% माफ करने का ऐलान किया है. वहीं, अक्सर लोग बिजली और पानी के बिल को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात है कि ये राहत दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के कंज्यूमर्स के लिए है.