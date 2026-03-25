Delhi Jal Board Water Bill Surcharge Waiver Scheme Know How Where To Apply For Benifits 8355307
पानी के बिल से अधिक हो चुका है सरचार्ज! ब्याज पर दिल्ली सरकार दे रही शत-प्रतिशत छूट, ऐसे उठाएं लाभ
Delhi Jal Board LPSC Scheme 2026: क्या आपका भी पानी का बिल सरचार्ज जुड़ने के चलते आसमान छू रहा है? तो घबराइए मत, दिल्ली सरकार की LPSC स्कीम आपके लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है, जिससे असल बिजली बिल में जुड़ा सारा इंटरेस्ट माफ हो जाएगा और आपको सिर्फ यूज किए गए पानी के बिल का ही भुगतान करना पड़ेगा. आइये जानते हैं इस बारे में...