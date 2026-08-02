कौन-कौन से 6 दस्तावेज जरूरी हैं?
इस योजना में आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखना बेहतर होगा. इनमें आधार कार्ड, दिल्ली वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर, सांसद या विधायक की अनुशंसा वाला पत्र, दस साल के निवास का प्रमाण और आयु प्रमाण पत्र शामिल हैं. निवास प्रमाण के तौर पर राशन कार्ड, बिजली बिल, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य मान्य दस्तावेज लगाए जा सकते हैं. आयु प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र, दसवीं की मार्कशीट, पैन कार्ड, आधार या वोटर आईडी जैसे दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे. सभी दस्तावेज साफ और सही होने चाहिए ताकि आवेदन में किसी तरह की परेशानी न आए.