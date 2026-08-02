ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

आवेदन के लिए सबसे पहले दिल्ली सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा. रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद लॉग इन करके आवेदन फॉर्म भरना होगा. इसमें व्यक्तिगत जानकारी, आधार से जुड़ी जानकारी और परिवार के सदस्यों का विवरण सही-सही दर्ज करना जरूरी है. इसके बाद बैंक अकाउंट की जानकारी और सभी जरूरी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड करने होंगे. बाद एमपी (MP) या एमएलए (MLA) से अनुशंसा पत्र पर साइन करवाकर उसे दोबारा पोर्टल पर अपलोड करना होगा. आवेदन जमा करने के बाद उसकी कॉपी डाउनलोड करके सुरक्षित रखें. इसके बाद एमपी या एमएलए से अनुशंसा पत्र पर हस्ताक्षर करवाकर उसे दोबारा पोर्टल पर अपलोड करना होगा.