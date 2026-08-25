1 सितंबर को योजना का कितना पैसा मिलेगा?

दिल्ली लक्ष्मी योजना के दिशानिर्देशों के मुताबिक, 2500 रुपये वाली योजना का पूरा पैसा आपके खाते में नहीं आएगा. 1000 रुपये आपके CBDC वॉलेट खाते में 1 सितंबर से आने शुरू हो जाएंगे. इस वॉलेट के इस्तेमाल से आप खरीददारी कर सकती हैं. बाकी के 1500 रुपये RD के रूप में आपके खाते में जमा होते चले जाएंगे. ये रकम 31 जुलाई 2029 तक लॉक-इन रहेंगे. 3 साल के बाद यह पूरा पैसा एक साथ ब्याज के साथ मिलेगा. मतलब तीन साल तक हर महीने आपको 1-1 हजार रुपये ही मिलेंगे. बाकी के 1500 रुपये जमा होते रहेंगे. 36 महीने के बाद 54000 रुपये और उस पर मिलने वाला ब्याज आपको एक साथ मिलेगा.