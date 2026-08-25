1/8 26 अगस्त को जारी होगा लक्ष्मी योजना का लेटर दिल्ली की महिलाओं के लिए करीब 2 साल का इंतजार खत्म होने वाला है. लक्ष्मी योजना की पहली किस्त बुधवार (26 अगस्त 2027) को जारी होने जा रही है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तालकटोरा स्टेडियम से लाभार्थियों को लेटर जारी करेंगी. जिन महिलाओं को योजना का लेटर मिलेगा, उनके खाते में 2500 रुपये भी ट्रांसफर कर दिए जाएंगे. कुछ महिलाओं के बैंक खाते में बुधवार को ही 2500 रुपये आ जाएंगे. बाकी लाभार्थियों के खाते में 1 सितंबर तक पैसे आने की बात कही गई है.1 अगस्त से इस योजना का पोर्टल लॉन्च हो गया है और आवेदन शुरू हो गए हैं.