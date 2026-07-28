'दिल्ली लक्ष्मी योजना' को मिली राज्य कैबिनेट की मंजूरी

दिल्ली की लाखों महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. दिल्ली सरकार ने मंगलवार (28 जुलाई 2026) को कैबिनेट बैठक में 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' को मंजूरी दे दी है. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. दिल्ली की पात्र महिलाओं को इस योजना की पहली किस्त रक्षा बंधन से पहले ही शगुन के तौर पर मिलने जा रही है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल 1 अगस्त 2026 से शुरू होगा. आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद रक्षाबंधन से पहले ही महिलाओं के बैंक अकाउंट में 2500-2500 हजार रुपये ट्रांसफर हो जाएंगे. इस बार रक्षा बंधन 28 अगस्त (शुक्रवार) को पड़ रहा है.