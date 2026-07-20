दिल्ली मेट्रो का सबसे व्यस्त स्टेशन

दिल्ली मेट्रो में अब सबसे ज्यादा यात्रियों वाला स्टेशन बदल गया है. नोएडा का बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन अब पूरे नेटवर्क का सबसे व्यस्त स्टेशन बन गया है. पहले यह रिकॉर्ड कश्मीरी गेट के नाम था. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) के मुताबिक जून 2026 में बॉटनिकल गार्डन स्टेशन पर हर दिन औसतन 2.71 लाख यात्रियों ने सफर किया. यह आंकड़ा कश्मीरी गेट और राजीव चौक दोनों से ज्यादा है. इससे साफ है कि अब नोएडा की तरफ मेट्रो यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. (Image: AI)