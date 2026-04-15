टॉप स्पीड में कौन आगे?

अगर टॉप स्पीड की बात करें तो दिल्ली मेट्रों की एयरपोर्ट लाइन 110 km/h तक चलती है. वहीं मुंबई लोकल भी करीब 110 km/h तक जा सकती है लेकिन इसकी औसत स्पीड 30 से 55 km/h है, लेकिन हर रूट पर ऐसा होना जरूरी नहीं होता. क्योंकि हर थोड़ी दूरी पर स्टेशन आ जाते हैं और ट्रेन को बार-बार रुकना पड़ता है, अगर टॉप स्पीड की बात करें तो दिल्ली मेट्रों की एयरपोर्ट लाइन 110 km/h तक चलती है. वहीं मुंबई लोकल भी करीब 110 km/h तक जा सकती है लेकिन इसकी औसत स्पीड 30 से 55 km/h है, लेकिन हर रूट पर ऐसा होना जरूरी नहीं होता. क्योंकि हर थोड़ी दूरी पर स्टेशन आ जाते हैं और ट्रेन को बार-बार रुकना पड़ता है,