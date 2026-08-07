8, 9 अगस्त को कैसा रहेगा मौसम

विशेष रूप से सुबह और पूर्वाह्न के दौरान मध्यम से भारी वर्षा होने की चेतावनी जारी की गई है, जिसके मद्देनजर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.मौसम विभाग के आगामी पूर्वानुमान के अनुसार, 8 अगस्त को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. दिनभर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है. इस दिन के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है. 9 अगस्त को अधिकतम तापमान 34 डिग्री तथा न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मौसम विभाग ने हल्की बारिश या बूंदाबांदी के साथ सामान्य रूप से बादल छाए रहने की संभावना जताई है.