एनसीआर के कई इलाकों में लगातार बारिश
दिल्ली समेत पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने शुक्रवार, 7 अगस्त के लिए तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. बीती देर रात से ही दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद सहित एनसीआर के कई इलाकों में लगातार बारिश का दौर जारी है. सुबह के समय हुई बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से बड़ी राहत मिली है, लेकिन कई स्थानों पर जलभराव और टूटी सड़कों में बने गड्ढों के कारण यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है.