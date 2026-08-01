पूरे सप्ताह मौसम सुहावना

दिल्ली समेत पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के लोगों को फिलहाल भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिलने वाली है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार आगामी पूरे सप्ताह मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना रहेगा. आसमान में लगातार बादलों की आवाजाही के साथ कई स्थानों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है. इसके चलते लोगों को तेज धूप और लू जैसी परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ेगा. हालांकि वातावरण में नमी अधिक रहने के कारण उमस पूरी तरह खत्म नहीं होगी, लेकिन तापमान सामान्य से नीचे रहने के कारण लोगों को राहत महसूस होगी.