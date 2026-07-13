14 जुलाई को बादल छाए रहने का अनुमान

मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि दिन के समय कई स्थानों पर तेज सतही हवाएं चल सकती हैं. आईएमडी के सात दिवसीय पूर्वानुमान के अनुसार 13 जुलाई को अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. इस दिन दिन के समय तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान है. राहत की बात यह है कि इस दिन के लिए किसी प्रकार की मौसम संबंधी चेतावनी जारी नहीं की गई है.14 जुलाई को मौसम आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है. अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा.