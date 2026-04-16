1/10 परिसीमन से बढ़ जाएंगी सीटों की संख्या केंद्र सरकार ने लोकसभा में गुरुवार को 3 बिल पेश किए हैं. नारी शक्ति वंदन अधिनियम, संविधान संशोधन विधेयक और परिसीमन विधेयक. इन 3 बिलों के जरिए 33% महिला आरक्षण कानून को लागू करने का रास्ता साफ होगा. इन तीनों बिलों के कानून बन जाने के बाद परिसीमन यानी Delimitation का प्रोसेस शुरू होगा. इसके बाद लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 815 हो जाएंगी. आइए जानते हैं परिसीमन के बाद आपके राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें बढ़ जाएंगी? किन राज्यों की सीटें कम हो सकती हैं?