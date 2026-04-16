कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश

कर्नाटक में अभी लोकसभा की 28 सीटें हैं. 2011 के जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर यह संख्या 41 होती. लेकिन नए 50% वृद्धि फॉर्मूले के लागू होने पर, कर्नाटक के खाते में अब 42 सीटें आएंगी. वहीं, आंध्र प्रदेश में वर्तमान में 25 लोकसभा सीटें हैं. सिर्फ 2011 की जनगणना को आधार मानने पर राज्य को 33 सीटें मिलती. लेकिन, फॉर्मूले के तहत अब आंध्र प्रदेश के पास 37 सीटें होंगी. केरल जनसंख्या नियंत्रण में सबसे आगे रहा है. वर्तमान में इसके पास 20 सीटें हैं. अब केरल की लोकसभा सीटें बढ़कर 30 हो जाएंगी.