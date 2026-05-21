3,200 अमेरिकी डॉलर में बेच दी बटी

इसी हफ्ते घोर प्रांत से आई एक मीडिया रिपोर्ट में कई ऐसे परिवारों को दिखाया गया, जो अत्यधिक भूख और बेरोजगारी के चलते अपनी बेटियों को बेचने पर मजबूर हो गए. इनमें से एक पिता, सईद अहमद ने बताया कि उन्हें अपनी पांच साल की बेटी, शाइका को बेचने पर मजबूर होना पड़ा, ताकि उसकी जान बचाने के लिए लिवर सिस्ट और अपेंडिसाइटिस की सर्जरी करवाई जा सके. उन्होंने यह शर्त रखी थी कि खरीदार शाइका को तभी अपने साथ ले जा सकेगा, जब उसकी जरूरी मेडिकल सर्जरी पूरी हो जाएगी. शाइका की सर्जरी सफल रही. सर्जरी का खर्च उस पैसे से उठाया गया, जो उसे 200,000 अफगानी (3,200 अमेरिकी डॉलर से भी कम) में बेचने से मिला था.