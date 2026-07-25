NTA की कार्यप्रणाली पर लगातार उठे सवाल
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में लगातार चर्चा में रही. NEET, JEE, CUET और UGC-NET जैसी बड़ी परीक्षाओं के दौरान तकनीकी दिक्कतें, पेपर सुरक्षा, मूल्यांकन प्रक्रिया और प्रशासनिक तैयारियों को लेकर कई बार आलोचना हुई. कई विशेषज्ञों ने एजेंसी की क्षमता और संसाधनों पर सवाल उठाए। सरकार ने सुधार के लिए विशेषज्ञ समितियां बनाईं और कई बदलावों की घोषणा की, लेकिन विवाद पूरी तरह खत्म नहीं हो सके. इसी दौरान एजेंसी के नेतृत्व में भी बदलाव हुए। परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की मांग लगातार उठती रही.