NEET पेपर लीक बना सबसे बड़ा संकट

धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में सबसे ज्यादा चर्चा NEET एग्जाम को लेकर हुई. पहले 2024 और फिर 2026 में परीक्षा से जुड़े पेपर लीक के आरोपों ने लाखों छात्रों की मेहनत पर सवाल खड़े कर दिए. कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुए और छात्रों ने परीक्षा दोबारा कराने की मांग की. मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और जांच एजेंसियों को जांच की जिम्मेदारी दी गई. इस पूरे विवाद ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए. सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और परीक्षा प्रणाली में बदलाव की बात कही, लेकिन लगातार सामने आई गड़बड़ियों ने छात्रों और अभिभावकों का भरोसा कमजोर किया. यही मुद्दा आगे चलकर देशभर में बड़े छात्र आंदोलनों की वजह भी बना.