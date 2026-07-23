कौन हैं नैमिषा प्रधान?

नैमिषा प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बेटी हैं. हाल के दिनों में उनका नाम सोशल मीडिया पर तब चर्चा में आया, जब उन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिएक्टिवेट कर दिया. दरअसल, NEET को लेकर चल रहे विवाद के बीच कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी पढ़ाई और विदेश में शिक्षा हासिल करने को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए. हालांकि, नैमिषा किसी राजनीतिक पद पर नहीं हैं और सार्वजनिक जीवन में भी बहुत सक्रिय नहीं रहतीं. इसके बावजूद सोशल मीडिया पर उनके नाम की चर्चा तेज हो गई. इस पूरे मामले के बाद लोगों की दिलचस्पी ये जानने में बढ़ी कि उन्होंने कहां से पढ़ाई की, किस क्षेत्र में काम करती हैं और उनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है.