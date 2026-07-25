NEET पेपर लीक बना इस्तीफे की सबसे बड़ी वजह
देशभर में हुए कथित नीट पेपर लीक ने लाखों छात्रों और उनके परिवारों के बीच गहरा आक्रोश पैदा किया. परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठने के बाद कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, जो धीरे-धीरे राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले गए. छात्रों ने परीक्षा प्रणाली में सुधार, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय करने की मांग की. जंतर-मंतर पर लगातार धरना और संसद मार्च के बाद आंदोलन और तेज हो गया. सरकार ने जांच और मुआवजे समेत कई घोषणाएं कीं, लेकिन प्रदर्शनकारी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम किसी समाधान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे. आखिरकार बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने पद छोड़ दिया.