8 साल बाद फिर हुआ केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक विवाद और लगातार जारी छात्र आंदोलनों के बीच अपने पद से इस्तीफा दे दिया. ये इस्तीफा इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि 2018 में एमजे अकबर के इस्तीफे के बाद पहली बार किसी केंद्रीय मंत्री ने बड़े राजनीतिक और जनदबाव वाले विवाद के चलते पद छोड़ा है. पिछले कई दिनों से छात्र संगठन और विपक्ष सरकार पर शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय करने का दबाव बना रहे थे. प्रदर्शनकारियों की सबसे बड़ी मांग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा थी. सरकार ने अन्य मांगों पर सहमति जताई, लेकिन आंदोलन तब तक जारी रहा जब तक शिक्षा मंत्री ने पद नहीं छोड़ा. इस घटनाक्रम ने केंद्र सरकार के लिए बड़ा राजनीतिक संदेश भी दिया है.