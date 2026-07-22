कहां से लोकसभा सांसद हैं धर्मेंद्र प्रधान?

वह वर्तमान में ओडिशा की संबलपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं. चुनाव आयोग को दिए हलफनामे के मुताबिक, वह करीब 7 करोड़ (6,92, 19, 190) रुपये की संपत्ति के मालिक हैं. हालांकि उनके ऊपर करीब 53 लाख रुपये का कर्ज भी है. उनके नाम पर 12 लाख रुपये की कीमत वाली कृषि भूमि और 20.5 लाख रुपये की गैर-कृषि भूमि दर्ज है. यह दोनों जमीन ओडिशा में ही है. इसके अलावा दिल्ली के पास गाजियाबाद में बसे अहिंसा खंड में उनके नाम एक 2 करोड़ की कीमत वाला फ्लैट भी है.(सभी तस्वीरें- सोशल मीडिया से)