आर. माधवन ने किया था खुलासा

इस बात का खुलासा खुद फिल्म में अजय सान्याल का किरदार निभा रहे आर. माधवन ने किया था. उन्होंने बताया कि सीन के कट होते ही सेट पर माहौल काफी मायूसी वाला हो गया और होना भी चाहिए क्योंकि हम भारतीय हैं और हम सभी किसी न किसी तरह से उससे जुड़े हैं. इस इंटरव्यू की छोटी-छोटी क्लिप्स को भी सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है.