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Last updated on - March 23, 2026 9:58 AM IST
By Pooja Batra
| Edited by Pooja Batra
'धुरंधर' में अर्जुन रामपाल ने मेजर इकबाल का रोल प्ले किया है, जो आईएसआई में भारत के खिलाफ अभियान की अहम कड़ी हैं. जबकि अक्षय खन्ना ल्यारी के डॉन बने थे. फिल्म में मुंबई 26/11 के हमले का एक सीन फिल्माया गया है, जिसमें रहमान डकैत और मेजर इकबाल खुशी से झूम उठते हैं और रणवीर सिंह अपने भावनाओं को काबू में रखते हुए तालियां बजाते हैं.
इस सीन को फिल्माने के तुरंत बाद असल में अर्जुन रामपाल और अक्षय खन्ना दोनों भावुक होकर रोने लगे थे क्योंकि उन्होंने खुद उस दुख को महसूस किया था. फिल्म की डिमांड के हिसाब से पाकिस्तानी किरदार निभाना अभिनेताओं के लिए उतना भी आसान नहीं था, जितना पर्दे पर दिखाया गया.
इस बात का खुलासा खुद फिल्म में अजय सान्याल का किरदार निभा रहे आर. माधवन ने किया था. उन्होंने बताया कि सीन के कट होते ही सेट पर माहौल काफी मायूसी वाला हो गया और होना भी चाहिए क्योंकि हम भारतीय हैं और हम सभी किसी न किसी तरह से उससे जुड़े हैं. इस इंटरव्यू की छोटी-छोटी क्लिप्स को भी सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है.
'धुरंधर' को बनाना मेकर्स के लिए भी आसान नहीं था. आदित्य धर को फिल्म की रिसर्च के लिए ही दो साल लगे थे, और रिसर्च के साथ फिल्म का बजट भी बढ़ गया था.
ऐसे में फिल्म के लिए निवेशक मिलने में मुश्किल हो रहे थे, लेकिन 3 सालों की कड़ी मेहनत के बाद फिल्म को पर्दे पर उतारा गया. इस फिल्म ने न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता, बल्कि हिंदी सिनेमा में फिल्ममेकिंग के नए आयाम भी खोल दिए.
बता दें, धुरंधर 2, बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है. अभी तक इसने 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. (इनपुट एजेंसी)
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