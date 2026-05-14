Dhurandhar 2 OTT Release Date

Dhurandhar 2 OTT Release Date: रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर 2 अब ओटीटी पर रिलीज़ होने के लिए पूरी तरह तैयार है. इसे इंडियन ऑडियंस जियोहॉटस्टार पर देख सकती है हालांकि अभी इसकी ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है. वहीं खबरों के मुताबिक नेटफ्लिक्स ने 14 मई से इसे इंटरनेशनल लेवल पर स्ट्रीम करने की घोषणा कर दी है. दिलचस्प बात ये है कि इसे Dhurandhar The Revenge (Raw and Undekha) टाइटल के साथ रिलीज़ किया जाएगा. यानी इसमें फिल्म का वो हिस्सा भी दिखाया जाएगा जिसमें सिनेमाघरों में काट दिया गया था.