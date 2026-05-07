'डार्लिंग डार्लिंग, दिल क्यों तोड़ा'

Dhurandhar 2: 19 मार्च को रिलीज़ हुई आदित्य धर की फिल्म धुरंधर 2 अभी तक बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर रही है. रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म में 'आलम भाई' के किरदार ने भी खूब सुर्खियां बटोरीं. इस रोल को गौरव गेरा ने निभाया, जो पाकिस्तान में रहकर भारत के लिए जासूसी करता है. यही नहीं उनके डायलॉग अभी तक लोगों की जुबान पर हैं. खासकर- 'डार्लिंग डार्लिंग, दिल क्यों तोड़ा', सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ. अब एक्टर ने आदित्य धर की चैट लीक बताया कि आखिर उन्हें ये आइडिया आया कहां से.