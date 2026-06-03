राजमा (Kidney Beans)-

राजमा की बात करें तो ये हेल्दी तो होता है, इतना ही नहीं इसका GI भी कम होता है, लेकिन कैलोरी ज्यादा, पचाने में भारी होता है. बड़ी मात्रा में खाने से ब्लड शुगर पर असर पड़ सकता है. ऐसे में इसे भिगोकर अच्छे से पकाएं और कम मात्रा में सेवन करें. आप चना दाल (Chana Dal) खा सकते हैं, इसे GI बहुत लो होता है, लगभग 8-33,, इससे फाइबर सबसे ज्यादा होता है, जो ब्लड शुगर को स्थिर रखता है. आप अरहर/तूर दाल (Toor Dal) भी खा सकते हैं, इसका GI Medium या Low होता है, ये रोजाना के लिए अच्छी. ( photo credit-pexels)