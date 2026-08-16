'ब्रांड नेम' की सुरक्षा के लिए कोर्ट में जंग

'Bigg Boss' नाम भारत में इतना बड़ा ब्रांड बन गया कि इसे चोरी या नकल से बचाने के लिए मेकर्स को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) का दरवाजा खटखटाना पड़ा था. 'बिग बॉस' केवल एक टीवी शो नहीं, बल्कि सैकड़ों करोड़ रुपये का एक विशाल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ब्रांड है. यही वजह है कि जब भी कोई स्थानीय प्रोडक्शन हाउस, वेबसाइट या संस्था 'Bigg Boss' नाम, इसकी आंख के लोगो या इसके फॉर्मेट की नकल करने की कोशिश करती है, तो एंडिमोल और वायाकॉम18 की लीगल टीम इसे रोकने के लिए तुरंत अदालत का दरवाजा खटखटाती है.