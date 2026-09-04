सिर्फ डीजल का आंकड़ा नहीं

इस पूरी सूची को समझते समय एक अहम बात ध्यान में रखना जरूरी है. दिए गए आंकड़े डिस्टिलेट फ्यूल ऑयल की प्रति व्यक्ति खपत बताते हैं, जिसे टन ऑयल इक्विवेलेंट यानी TOE में मापा गया है. इसमें परिवहन में इस्तेमाल होने वाला डीजल और हीटिंग ऑयल दोनों शामिल हैं. खासकर नॉर्डिक देशों के आंकड़ों में हीटिंग ऑयल की खपत का महत्वपूर्ण योगदान बताया गया है. ये साल 2025 के आंकड़े हैं और अगस्त 2026 तक उपलब्ध नवीनतम आंकड़े बताए गए हैं. स्पष्ट कर दें कि ये आंकड़े साल 2025 के हैं और इन्हें World of Statistics ने एक्स पर शेयर किया है. (Photos/AI)