ऑस्ट्रेलिया में खपत ज्यादा
साल 2025 के आंकड़ों के आधार पर डीजल की खपत करने में सबसे ऊपर ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है. यहां प्रति व्यक्ति डीजल/डिस्टिलेट फ्यूल की खपत 1.10 टन ऑयल इक्विवेलेंट (TOE) दर्ज की गई. दिए गए OECD देशों में यह सबसे बड़ा आंकड़ा है. यानी औसतन एक व्यक्ति के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया में डिस्टिलेट ईंधन की खपत बाकी सूचीबद्ध देशों की तुलना में ज्यादा है. हालांकि, ध्यान रखना जरूरी है कि यह आंकड़ा सिर्फ वाहनों में इस्तेमाल होने वाले डीजल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें हीटिंग ऑयल भी शामिल है.